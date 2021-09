Nell’ambito dei numerosi servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Monopoli hanno arrestato un 45enne, di Conversano trovata in possesso di 31 dosi di cocaina.

I fatti risalgono alla sera di martedì, quando gli uomini in divisa hanno deciso di sottoporre a controllo l’autovettura con a bordo la donna che, dai primi accertamenti, risultava gravata da precedenti per reati in materia di stupefacenti. I militari, pertanto, hanno deciso di eseguire più accurate verifiche ma, evidentemente sentitasi ormai scoperta, la donna ha estratto spontaneamente dal proprio reggiseno 31 dosi che ha consegnato ai Carabinieri. All’interno sono stati rinvenuti circa 20 gr. di cocaina, evidentemente destinati ai consumatori del luogo. Oltre alla sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro circa 150 €, ritenuti provento di precedenti cessioni di stupefacente. La donna, dopo il giudizio direttissimo è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Valenzano.

