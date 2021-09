Il presidente dell’Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari, ha inviato a tutti i primi cittadini italiani una lettera sugli adempimenti dei Comuni in materia di referendum. Questo il testo integrale: “In queste ore gli uffici comunali di oltre 1.400 Comuni sono interessati dalla certificazione dell’iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori del referendum “Cannabis legale”. Le modalità di raccolta delle firme e gli adempimenti successivi sono fortemente innovative rispetto alla prassi tradizionale. La trasformazione digitale anche degli istituti di partecipazione popolare è intervenuta in un momento complesso e delicato per gli uffici elettorali di molti Comuni sia per quelli che sono interessati dal voto amministrativo sia per quelli che devono riorganizzare e riprogrammare le attività post periodo emergenziale. Tutto ciò però non può e non deve impedire il deposito in Cassazione delle firme utilmente raccolte entro il 30 settembre”.

“Pur nella consapevolezza delle innumerevoli difficoltà, chiedo di verificare l’effettivo ed efficace supporto, da parte dell’amministrazione, all’esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato e garantito come quello della partecipazione democratica dei cittadini all’iniziativa legislativa – prosegue la lettera- Al contempo, verificherò con il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia, possibili soluzioni per fronteggiare questa “emergenza democratica” che non può ricadere solo sulle spalle dei sindaci”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.