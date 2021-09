Bus stracolmi con studenti costretti a viaggiare in piedi. La denuncia è di Priorità alla scuola che ha raccolto il grido di allarme di un genitore di un ragazzo che da Canosa si sposta a Cerignola. “Diritto alla studio significa garantire il pieno accesso alla scuola, aperta a tutti per usufruire del libero insegnamento – denuncia Priorità alla scuola – Dopo un anno e mezzo di pandemia da Covid-19 c’è un altro virus che attacca i pieni diritti degli studenti e delle studentesse pugliesi e di tutta la comunità scolastica: l’irresponsabilità del presidente dell’attuale Regione Puglia e degli assessori competenti, quello all’istruzione e ai trasporti, che non sono stati in grado di garantire un raggiungimento senza disagi degli istituti scolastici con i mezzi pubblici. Nel frattempo, però, l’assessore alla salute conferma che “in Puglia per prudenza tutta la classe va in quarantena in caso di contagio” senza fornire maggiori dettagli sui tempi e il tracciamento, sempre più depotenziato”.