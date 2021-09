È stato arrestato in regime di domiciliari, questa mattina, Enrico Laghi, ex commissario straordinario dell’Ilva di Taranto. La misura cautelare è stata emessa dai militari della Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari in concorso con altre persone.