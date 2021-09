Inizia domani la rassegna che mette al centro arte, sogni, desideri, immagini, musica, recitazione e letteratura, per celebrare la creatività del mondo femminile sulla scena. Artisti ed esponenti del mondo culturale apriranno Babele Female (nuova vita) nel Teatro Abeliano di Bari.

Il primo sipario si alzerà mercoledì 29 settembre alle ore 20:15 con l’esordio del ciclo «Oltre il Teatro» con l’incontro «La scrittura delle pugliesi». Ospite lo scrittore Mario Desiati. L’autore di best seller come «Il paese delle spose infelici» e «Il libro dell’Amore proibito», presenterà il suo ultimo successo «Spatriati». È la storia di Claudia e Francesco, che si incontrano a scuola e cresceranno insieme tra litigi e colpi di scena. Un romanzo sull’appartenenza e l’accettazione di sé. A dialogare con Desiati, noto anche per la sua produzione poetica, la giornalista Enrica Simonetti per un talk sulle scrittrici pugliesi che hanno rappresentato il territorio.

Secondo atto della serata alle ore 21. Spazio a «Cuore», performance di musica e poesia in movimento con l’attrice Antonella Maddalena e il pianista Mattia Vlad Morleo. Voce narrante dell’attore Antonio Minelli. Un momento pieno di suggestioni, in cui linguaggi diversi si intrecciano alla perfezione con note di brani inediti e interpretazione scenica. Filo conduttore è il desiderio di amare ed essere amati. Un bisogno descritto attraverso brani letterari e di poesia scritti soprattutto da donne. Un viaggio tra emozioni, sentimenti e passioni che abitano il Cuore.

L’organizzazione è a cura dell’associazione culturale Babele, con il Teatro Abeliano di Bari e la Mediateca Regionale Pugliese che ospiteranno i quattro appuntamenti del 29 settembre, 20 e 29 ottobre (con replica il 30) e 2 novembre, e l’Accademia delle Belle Arti di Bari. Patrocini Regione Puglia e assessorato alle culture del Comune di Bari.

