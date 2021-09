Cancelli chiusi alla scuola primaria Gandhi e al plesso dell’Infanzia “don Tonino Bello” in via Ulpiani. Le scuole resteranno chiuse per l’intera giornata a causa della caduta di un ramo all’esterno della scuola e in attesa di ulteriori verifiche da parte degli organi competenti. Per oggi, quindi, bimbi e maestre tutti a casa.

