“Speriamo sia la volta buona”. Commenta così, il sindaco di Bari Antonio Decaro, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’avvio della procedura per la gara per la realizzazione della rotatoria di via Caposcardicchio, nel quartiere San Paolo di Bari.

E utilizza questi termini perché, come da lui stesso spiegato, “In questo progetto se c’era una procedura amministrativa che potevamo sbagliare l’abbiamo sbagliata e da una rotatoria ne è venuta fuori una storia infinita”. Il primo cittadino si riferisce ad una procedura avviata già all’inizio del 2020 ma alla quale era seguita un’attesa infinita a causa delle lunghissime procedure di esproprio e acquisizione delle aree.

Attese e ritardi per cui “l’ultimo passaggio in giunta di oggi, prima di pubblicare finalmente la gara per realizzare i lavori, non è un annuncio di cui andare fieri, anzi – spiega il sindaco, che prosegue – Mi dispiace per l’enorme ritardo. E accetterò ogni improperio che scriverete sotto questo post, ma ho voluto comunicare lo stesso quest’ultimo passaggio per dire che non ci siamo arresi”.

Antonio Decaro conclude la sua comunicazione ai cittadini con la speranza che il progetto non si imbatta in ulteriori intoppi. “Spero soprattutto spero che i cittadini che ho incontrato nel quartiere San Paolo tanti anni fa, quando abbiamo cominciato a parlare della rotatoria di via Caposcardicchio, possano accettare le mie scuse e tornare ad avere fiducia nelle istituzioni”, conclude il sindaco di Bari.

