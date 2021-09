“L’edilizia è il grande tema qui a Bari”. A parlare, in relazione all’annoso tema dell’edilizia giudiziaria è il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, giunta questa mattina nel capoluogo pugliese per il primo incontro ufficiale con il neo-procuratore Roberto Rossi.

“A Bari la ferita è più profonda, ma è un problema serio in tanti distretti di Corte di Appello”, ha proseguito il ministro, che ha raccontato di aver preparato un lungo intervento sulla riforma dell’ufficio del processo, ma di aver preferito scendere più nel merito delle questioni locali: “Quando l’impatto con una Corte di Appello parte dalla visita dei locali delle torri che temporaneamente, per emergenza, ospitano gli operatori della giustizia, non ci si può limitare ai convenevoli – ha spiegato – L’immagine delle tende chiamava a una risposta pronta, urgente, immediata, era il 2018 e l’idea che lo Stato rispondesse dieci anni dopo, mi sembrava semplicemente inaccettabile” ha detto.