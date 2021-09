La denuncia arriva diretta da Luca Bratta, componente del comitato di residenti del quartiere Libertà. Le foto non possono raccontare il cattivo odore delle urine e dei rifiuti abbandonati per giorni su una strada dove spesso i residenti denunciano situazioni di degrado e di incuria. “Queste sono immagini disgustose – tuona Bratta. E ancora: “La gente merita rispetto: non è possibile che nel 2021 si veda uno scempio del genere nel silenzio generale”.

