Schianto violento tra bus Amtab della linea 6 e camion. E’ accaduto poco fa all’incrocio tra via Portoghese e via di Maratona, nei pressi delle Piscine comunali. Nell’impatto sia il conducente del bus, sia il passeggero a bordo, sono rimasti feriti. Illeso il camionista e il suo mezzo di trasporto, mentre risulta danneggiato il pullman che ha riportato danni sulla parte anteriore.

“Quello è un incrocio molto pericoloso in quanto sia i camion provenienti dal porto, sia le auto provenienti da sinistra hanno entrambe lo stop, ma non lo rispettano mai” – ha raccontato alla nostra redazione Antonio, autista Amtab. “Qualche anno fa – prosegue – attorno alle ore 5:30 del mattino un altro collega ebbe un incidente con un furgoncino che trasportava pesce, più o meno stessa dinamica: il furgoncino che proveniva da sinistra (quindi presumo uscisse dalla pescheria sita sulla sinistra) non ha rispettato lo stop ed ebbe una collisione con il bus” – ha concluso.

L’incidente di oggi, così come segnalato dagli autisti in un recente articolo pubblicato su Borderline24, va inevitabilmente ad aggravare la situazione dei mezzi di trasporto a Bari, sovraccaricati dal servizio scolastico e dalla mancata possibilità di rispettare il limite della capienza all’80%. Così come dichiarato dagli autisti infatti, al momento, qualora ci dovessero essere disagi o problemi ad un bus di linea, vi è carenza di mezzi per sostituire lo stesso. Adesso bisognerà attendere che il bus torni in strada, cosa che avverrà non appena sarà effettuata la perizia e la sostituzione dei pezzi danneggiati.

