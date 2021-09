“Chiusura attività”. È ciò che si legge sui cartelli che si trovano sugli scaffali, che promettono sconti fino al 50% sui prodotti. È così che la storica “supersalumeria” Lorusso di via Carulli, a Bari, annuncia la chiusura.

Attività storica per la città, da oltre 50 anni punto di riferimento per il quartiere e non solo, tanto da crescere negli anni e diventare un vero e proprio minimarket. A salutare la clientela affezionata sono Mario, fondatore dell’attività nel 1968 e sua moglie.