Nell’ambito della campagna nazionale “Vista in salute” per la prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico, promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – Iapb Italia onlus, un truck ad alta tecnologia sosterà in piazza Libertà domani, mercoledì 29, e giovedì 30 settembre.

Nella grande struttura ambulatoriale mobile, dotata di più postazioni, dalle ore 10 alle 18 si potrà partecipare gratuitamente a controlli oculistici avanzati su retina e nervo ottico, riservati soltanto a persone dai quarant’anni in su. L’iniziativa intende sottolineare l’importanza dello screening nella prevenzione delle malattie dell’occhio – quali glaucoma, retinopatia e maculopatia – realizzando attività di prevenzione e divulgazione in grado di offrire alla cittadinanza esami diagnostici gratuiti e assicurando al contempo un percorso preferenziale di assistenza sanitaria di secondo livello a quei cittadini che dovessero necessitare di ulteriori accertamenti.

I cittadini interessati a sottoporsi ai controlli oculistici dovranno mostrare il green pass o il risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

(Foto internet)

