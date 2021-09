Roghi illegali e fuochi d’artificio a tutte le ore. Il sindaco Antonio Decaro dice basta e scrive al Prefetto Antonella Bellomo. In particolare il primo cittadino chiede alla massima autorità della città, di organizzare un momento di approfondimento, da parte del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in merito a questi due fenomeni purtroppo assai diffusi che determinano ricadute negative sia sulla sicurezza urbana sia sulla qualità delle vita dei cittadini. Il sindaco sottolinea il perpetrarsi dei roghi illegali in particolare nel territorio del Municipio IV (Carbonara Ceglie Loseto) e l’accensione di fuochi pirotecnici abusivi in diversi quartieri della città.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.