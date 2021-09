Il sistema informatico per la trasmissione delle ricette mediche crea “fastidiosi disservizi che incidono negativamente sulla regolare erogazione delle prestazioni”. E’ quanto ha sottolineato il segretario regionale della Fimmg Puglia, Donato Monopoli, in una lettera inviata all’assessore alla Sanità pugliese, Pierluigi Lopalco.

“Spesso non funziona, le prescrizioni non vengono poi ritrovate all momento della ricerca presso le farmacie” – ha sottolineato Monopoli. Sono in tanti, infatti, i cittadini che hanno lamentato il fatto che in farmacia non hanno potuto acquistare i farmaci prescritti dal medico di famiglia a causa delle mancata trasmissioni della ricetta elettronica.

“La frequenza con la quale ciò accade – ha concluso Monopoli – impone che siano attivate tutte le iniziative necessarie alla soluzione del problema. Si diffida quindi ad attivarsi in tal senso e si chiede di essere informati sulle iniziative adottate”.

