Torna, dopo due anni, il Villaggio di Santa Claus. Il Comune di Bari guarda già al mese di dicembre e pubblica sul MePa la procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, di durata biennale, da stipulare con un unico operatore economico, per l’allestimento del Villaggio di Natale e la realizzazione al suo interno di attività di animazione per le famiglie e di spettacoli a tema. Come da tradizione, le attività del villaggio e gli spettacoli natalizi prenderanno avvio il 6 dicembre, giorno in cui la città di Bari celebra San Nicola e termineranno il 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, dovranno registrarsi e abilitarsi per l’accesso alla piattaforma del MePA del portale Acquisti in Rete di Consip attraverso il sito web https://www.acquistinretepa.it nella categoria Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi. Le offerte complete della documentazione richiesta dovranno pervenire entro le ore 12 del 19 ottobre prossimo, pena la nullità dell’offerta e l’esclusione alla procedura.

