A fuoco un cumulo di aghi di pino in via Caldarola, vicino al cantiere del Comune per il restyling della strada. Sul posto i vigili del fuoco per domare l’incendio. Ignote le cause del rogo. I vigili sono intervenuti anche per evitare che le fiamme coinvolgessero altri alberi presenti sullo stesso tratto e provocasse anche disagi al traffico.

