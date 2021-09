Il Bari si conferma in testa al campionato di Serie C, girone C. La squadra di mister Mignani si è imposta per 0-2 sul campo dell’Acr Messina grazie ai gol di Botta 9′ e Paponi 76′.

I biancorossi spingono subito sull’acceleratore e al 9′ trovano l’azione che porta al vantaggio: D’Errico serve un assist a Botta che controlla palla in area e supera il portiere Lewandowski (0-1).

Al 44′ il Bari va a pochi centimetri dal raddoppio ma il tiro di Simeri finisce di poco fuori. Nel secondo tempo la partita si mantiene con la spinta dei pugliesi che al 76′ chiudono la partita: determinanti i nuovi entrati Marras e Paponi, proprio l’attaccante di “scorta” si ritrova a tu per tu col portiere del Messina. Lo 0-2 congela il match e i galletti si confermano al primo posto a quota 14 punti, a più uno sul Monopoli.

Foto ssc bari

