Sono due le aziende pugliesi vincitrici, quest’anno, della quarta edizione del “Deloitte Best Managed Companies Award”, il premio istituito dalla multinazionale inglese di consulenza e revisione e sostenuto da Elite – il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita -, da Confindustria e da Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica.

Si tratta di Andriani, di Gravina in Puglia, del settore dell’innovazione in ambito gastronomico e del Gruppo Master, produttore di serramenti in alluminio, con sede a Conversano.

“Andriani e Gruppo Master si confermano due eccellenze dell’imprenditoria pugliese – è il commento, congiunto, del responsabile di Deloitte Private, Ernesto Lanzillo e di Andrea Restelli, partner Deloitte responsabile del premio Bmc – sono due aziende giovani e dinamiche, che esprimono il meglio della imprenditoria del Sud Italia e che costituiscono un modello per tante altre imprese di questo territorio”.

(foto: sito web Andriani Spa)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.