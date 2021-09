Alle ore 10.30 di oggi, a Bari, presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato “Rosario Berardi”, nel quartiere San Paolo, si sono svolte le celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.

Alla solenne celebrazione religiosa, officiata dal Presidente del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, Don Pasquale Larocca e concelebrata dall’Assistente Spirituale della Polizia di Stato Don Mimmo Memoli, hanno partecipato –nel rispetto delle vigenti normative anticontagio- il Prefetto dott.ssa Antonia Bellomo, il Questore dr. Giuseppe Bisogno, e le più alte Autorità Civili e Militari regionali e provinciali.

Presenti anche i familiari dei Caduti della Polizia: mantenere il ricordo significa infatti tramandare la testimonianza di un impegno di chi ha sacrificato il bene più prezioso, la propria vita, al servizio della comunità.

Prima dell’inizio della cerimonia religiosa, nel contesto dell’iniziativa del Family Day, che coincide ogni anno con le celebrazioni in onore del Santo Patrono e che mira a ricordare e rinsaldare il rapporto tra Comunità Polizia come famiglia allargata, il Questore ed i Dirigenti degli Uffici di Polizia della città di Bari e della provincia, hanno incontrato 22 poliziotti in pensione ed i loro familiari, cui sono state consegnate le medaglie di commiato conferite dal Capo della Polizia, per ringraziarli del servizio svolto negli anni a favore della comunità.

Inoltre, sempre presso la Sala Conferenze del Centro Polifunzionale, al termine della funzione religiosa, il Prefetto e il Questore hanno consegnato le Onorificenze di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica a 7 uomini e donne della Polizia di Stato che si sono distinti in servizio, anche nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto della pandemia da Covid-19, in particolare Dirigente e medici dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Bari

Si tratta di:

VOLPE Dott. Claudio

MONTRONE Dott.ssa Carmela

VALENTE Dott.ssa Marina

CRUCCAS Silvia

NAVIGLIO Michelina

CANTATORE Michele

CLARIZIA Maurizio

