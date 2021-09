È accusato di rapina e lesioni personali nei confronti di un agente della Polizia di Stato l’uomo di 54 anni, pregiudicato, di Bari che ieri pomeriggio è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura.

L’indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, trae origine da uno scippo, avvenuto lo scorso 2 settembre, ai danni di una poliziotta che stava percorrendo via Bertolini per raggiungere la sua sede di servizio. Il malvivente, a bordo di uno scooter, si è avvicinato alle spalle dell’agente, afferrando la sua borsa e facendola cadere per terra. La vittima è stata trascinata per alcuni metri sull’asfalto e ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni.

Immediate le indagini da parte degli agenti della Squadra Mobile, che sono riusciti a ricostruire la dinamica e, di conseguenza, ad identificare l’identità del malvivente, sul quale pendevano numerosi precedenti di polizia e un precedente arresto per reati della stessa specie.

Di fondamentale importanza, nella ricostruzione dei fatti, sono state le telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi del luogo da cui è stato possibile ricostruire l’intero tragitto percorso dal malvivente e rilevare la targa dello scooter.

