“Si è tenuto infatti oggi un tavolo tecnico istruttorio di approfondimento, all’esito del quale sono stati pianificati gli interventi necessari per una ulteriore e definitiva messa in sicurezza dei sistemi elettrici”. È quanto si legge in una nota ufficiale diffusa dalla Asl di Bari in merito all’episodio avvenuto all’interno della sala operatoria dell’ospedale San Paolo di Bari lo scorso 25 agosto quando, a causa dell’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica, è stato necessario proseguire un intervento chirurgico con luci di servizio e ventilazione manuale.

“l’Area tecnica aziendale e E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione in Italia, hanno lavorato in sinergia per testare e migliorare il funzionamento degli apparati elettrici presso l’Ospedale San Paolo – precisa la Asl – Nel merito, inoltre, della denuncia mossa dal sindacato Usppi a commento dell’episodio, la direzione generale della ASL prende le distanze e rigetta con fermezza le dichiarazioni offensive e lesive della professionalità del direttore sanitario”.

