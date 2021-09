Protesta per il mancato riconoscimento del premio di risultato in Amtab e Stp. A sollevarla la Cisl che ha dato mandato anche ai legali per impugnare la decisione dell’Stp di non procedere con il riconoscimento dei premi ai dipendenti.

“All’Amtab – spiega Vincenzo Lomoro, coordinatore Fit Cisl Area Metropolitana – non lo hanno riconosciuto perché dicono che non ci sono soldi, alla Stp perché il progetto non sarebbe idoneo alle richieste dell’ Agenzia entrate. Noi come Cisl ci dissociamo da tutte le strumentalizzazioni e le beghe politiche. Noi rivendichiamo esclusivamente il premio di risultato che deve essere concesso ai dipendenti”. Per l’Amtab è il primo anno che non viene concesso, per la Stp non è la prima volta.

Intanto per l’11 ottobre è stato proclamato uno sciopero dell’Amtab di quattro ore. “Chiediamo anche – conclude Lomoro – per l’Amtab il rinnovo dei contratti di secondo livello normativi ed economici”.

