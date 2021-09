Mensa rinviata in alcune scuole di Bari a causa della mancanza di personale Ata. Lo denuncia un genitore sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro, facendo riferimento al caso dell’istituto comprensivo Gabelli di Santo Spirito dove si inizierà il 18 ottobre. “Qui – scrive facendo riferimento all’annuncio dell’istituto – è dove tutti i discorsi sui servizi pubblici, sulla conciliazione tempi casa/lavoro vengo completamente annullati fino all’effetto contrario. A discapito delle famiglie degli alunni, ovviamente”.

Ma la Gabelli non è l’unica scuola. Ci sono istituti che partiranno ad esempio il 25. La maggior parte però inizierà lunedì 4 ottobre. “La quasi totalità delle scuole inizia il 4 ottobre – spiega l’assessore all’Istruzione, Paola Romano – ma per alcune ci sarà un rinvio a causa della mancanza di personale”. L’assessore annuncia che chiederà un incontro all’Ufficio scolastico regionale per affrontare la questione. “Noi come assessorato abbiamo scritto alle scuole – continua Romano – già a settembre dicendo che eravamo pronti a fare partire le mense fin dal primo giorno, ma nessuno era pronto, e la maggior parte ha fatto slittare al 4 ottobre”.

“Noi crediamo che il tempo pieno al Sud sia una risorsa enorme – conclude Romano – perché concede più tempo scuola e aiuta le famiglie e in questo dobbiamo impegnarci tutti”. Il Comune è disposto ad ampliare le scuole con le mense, ma anche il Ministero deve fare la sua parte con il personale.

