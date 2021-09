Il Consiglio federale ha approvato all’unanimità il divieto di partecipazione societaria in più di un club professionistico. La decisione sulle multiproprietà colpisce anche la gestione dei De Laurentiis, a cavallo tra Napoli e Bari: in questo caso si è deciso di dare tempo per la dismissione fino all’inizio della stagione 2024/2025.

Il Consiglio federale Figc – come riportato in un comunicato – ha infatti approvato all’unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un club professionistico. Per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D ci sarà quindi l’obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell’affiliazione.

“Non solo sarà escluso categoricamente il controllo assoluto della società, ma non si potrà neanche avere alcuna partecipazione”, assicura il presidente Gravina.

