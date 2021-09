Ancora un positivo risultato della Polizia di Stato nell’ambito dell’attività di repressione dei furti d’auto: gli agenti del Commissariato di Canosa di Puglia hanno sequestrato 18 motori di autoveicoli di marchi diversi. Il sequestro consegue ad attività info-investigativa condotta in una delle zone da sempre al centro della cannibalizzazione e dello smercio di pezzi di ricambio delle auto rubate in provincia, talora anello di collegamento con soggetti operanti in aree limitrofe.

Ben celati nella folta vegetazione, i motori sono stati recuperati in una contrada a ridosso del fiume Ofanto. Sono in corso accertamenti per addivenire a sviluppi investigativi ulteriori.

