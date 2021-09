Anche quest’anno, in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Città metropolitana di Bari ha aderito alle campagne di sensibilizzazione promosse da AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

A partire dal primo ottobre e per tutto il mese, a sostegno delle iniziative “Campagna Nastro Rosa – AIRC” e “LILT for Women – Campagna Nastro Rosa” la Torre del Palazzo della Città metropolitana di Bari sarà illuminata di rosa, colore simbolo della prevenzione e la ricerca sul tumore al seno, per sensibilizzare i cittadini su questo importante e delicato tema.

