Studenti in piedi e caos sui bus. La denuncia è di Priorità alla scuola e riguarda le tratte di Bari-Rutigliano, Conversano-Rutigliano e Cerignola-Canosa. “Eccoli qui – denunciano in una nota – gli effetti nefasti sulla comunità scolastica dopo due anni di emergenza sanitaria in Puglia. Incuria, menefreghismo e abbandono! Lo ribadiamo ancora una volta: è necessario investire fondi pubblici per aumentare la flotta degli autobus, assumere nuovi autisti. Immediatamente! Così come bisogna garantire una scuola pubblica e in presenza, senza più dad, inclusiva e di qualità attraverso l’aumento degli spazi negli istituti scolastici, l’assunzione di docenti affinché siano eliminate le classi-pollaio, lo stesso vale per garantire il diritto al trasporto pubblico che deve essere accessibile a chiunque”.