In serata, nel quartiere San Pasquale, gli agenti della volante di zona sono intervenuti in una nota palestra dopo una segnalazione di persona molesta; infatti hanno sorpreso un soggetto estraneo che si aggirava all’interno della palestra tra gli attrezzi impedendo gli utenti durante la loro attività ginnica.

L’uomo, un cittadino libico, privo di documenti, classe ’89, è stato quindi condotto dalla polizia scientifica per l’idonea identificazione, dove è emerso che aveva a carico numerosi alias, con varie pendenze, tra cui l’inottemperanza all’allontanamento dal territorio nazionale imposto dal questore di Potenza. E’ stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e poi messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per regolarizzare la sua posizione.

