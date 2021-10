In tarda nottata, nel quartiere San Paolo, i poliziotti della volante di zona hanno ingaggiato un inseguimento ad un’utilitaria con tre persone a bordo che, alla vista dell’equipaggio, si è data a precipitosa fuga; dopo qualche chilometro ed una lunga serie di pericolose manovre, il veicolo è stato fermato in sicurezza dagli agenti.

Lo spericolate conducente, un pluri-pregiudicato barese classe ’93, è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all’alt e per aver tentato di eludere in ogni modo il controllo di polizia, mentre gli altri due giovani passeggeri, incensurati, sono stati considerati estranei da responsabilità. Al 28enne sono state contestate le numerose violazioni al codice della strada commesse alla guida durante la fuga ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

