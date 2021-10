Dopo le vacanze in Puglia, Vasco Rossi torna a Bari per una data del tour. Il 22 giugno del 2022, il cantautore e rocker sarà infatti allo stadio San Nicola. Vasco Rossi era stato in Puglia proprio poco tempo fa, in particolare a Castellaneta Marina, dove, una volta atterrato col suo jet privato, aveva passato qualche giorno di relax in vacanza (nonostante il tutore al braccio).

Ma la Puglia non è solo meta di concerti e vacanze per la star del rock. Gli scenari tipici del tacco d’Italia fanno infatti da sfondo al video del suo prossimo singolo, girato in particolare nelle campagne di Spinazzola. Con l’annuncio della nuova data del tour a Bari, Vasco Rossi, ha dunque già anticipato che, anche l’estate prossima, non perderà il suo appuntamento, ormai consueto, la regione.

Foto repertorio

