Restano stazionari e positivi i dati Covid riguardanti l’area Metropolitana di Bari. In particolare, nel primo report (in basso) del mese di ottobre, si registra un tasso di 21,9 casi per 100mila abitanti, dati in linea con le rilevazioni dei due periodi precedenti.

Entrando più nel dettaglio, 26 comuni su 41 confermano una casistica molto ridotta, in una forbice tra 0 e 5 nuove positività. Nel territorio provinciale di Bari, nella settimana che va dal 20 al 26 settembre, si sono registrati in totale 270 casi. Il capoluogo pugliese, nella stessa settimana, è però quello che ha registrato il maggior numero dei casi, ovvero 58 con un tasso di 18,4 su 100mila abitanti (76 la settimana precedente, con tasso 24,1). Seguono Altamura (31), Gravina in Puglia (20) e Corato (19). A prova dei dati confortanti, i numeri della campagna vaccinale che, nel Barese, prosegue senza sosta.

Solo negli ultimi giorni sono state sfiorate le 20mila somministrazioni raggiungendo un totale di 1 milione e 901.130 dosi, di cui 1 milione e 17.691 prime dosi, 881.204 seconde dosi e 2.235 terze dosi addizionali riservate a pazienti fragili immunocompromessi. Ottime, tra le altre cose, le percentuali di copertura garantite alla popolazione con età pari o superiore a 12 anni. Nello specifico, l’89% è vaccinata con prima dose e l’80% ha completato il ciclo di immunizzazione centrando perfettamente l’obiettivo fissato a livello nazionale, con un incremento, inoltre, di un punto percentuale su entrambi i valori rispetto al monitoraggio precedente.

Il consolidamento delle coperture, con almeno la prima dose, risulta sempre più omogeneo in tutte le fasce d’età. Il punto massimo, 98%, è stato toccato tra i 70-79enni, seguiti poi dal target 60-69 al 96%, dagli over 80 attestati al 95% e dal gruppo 50-59 al 92%. In crescita le vaccinazioni – sempre considerando la prima dose, anche nelle fasce d’età più giovani. I 40-49enni (86%), 30-39 (81%) e 20-29 anni (82%). Nel mese di settembre, l’82,4% delle dosi somministrate, circa 115mila, è stato appannaggio di cittadini tra 12 e 49 anni.

Infine, è stata particolarmente alta l’adesione della fascia 12-19 anni, che ha raggiunto l’84% di vaccinati con prima dose in tutta la provincia e, inoltre, toccato un picco dell’89% nella città di Bari, dove tre giovanissimi su quattro (75%) sono completamente protetti.

Report Asl Bari Covid 19 e campagna vaccinale n° 30 – ottobre 2021

