Il dipartimento Politiche per la Salute ha diffuso una circolare sul piano strategico vaccinazione anti covid 19 con l’avvio della campagna di somministrazione delle dosi booster e con le indicazioni operative.

“Si avvia una nuova fase del piano vaccinale contro Covid19, che possiamo definire come il passaggio dallo sprint alla maratona – spiega l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco – L’esperienza maturata nei mesi scorsi e che ha portato la Puglia ai vertici delle coperture vaccinali ora servirà a rendere questa vaccinazione strutturale e sempre più integrata con le altre importantissime vaccinazioni offerte dal servizio sanitario regionale a partire da quella influenzale che partirà nelle prossime settimane”.

Per l’estensione delle indicazioni ministeriali sulla somministrazione della dose “booster”, nonché in vista del prossimo avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021-2022, la Regione conferma che tutte le articolazioni del Servizio Sanitario Regionale devono garantire la somministrazione della dose aggiuntiva nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 15 ottobre prossimo.

Il Ministero della Salute nel ribadire ferma la priorità rappresentata dal “raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale con il completamento dei cicli attualmente autorizzati”, ha fornito indicazioni specifiche per l’avvio della campagna di somministrazione della dose “booster” di vaccino anti COVID-19 (come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario) a favore di soggetti dagli 80 anni in su, personale e ospiti dei presìdi residenziali per anziani

La dose “booster” deve essere somministrata dopo almeno sei mesi dall’ultima dose. L’accesso alla vaccinazione per gli over 80 non in rsa avverrà con prenotazione da sportelli Cup Asl, dal sito ‘Lapugliativaccina’ e dalle farmacie per quelle da effettuare in questi ultimi luoghi e nei punti vaccinali, ma anche tramite chiamata attiva delle Asl e appuntamenti fissati dal Medico di Medicina generale.

