Scivola cadendo su un cumulo di scarti di lamiere taglienti. E’ accaduto ieri, nello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia (Ex Ilva) di Taranto. L’uomo, un caporeparto della manutenzione meccanica al lavoro nell’area Pla 2 (Produzione Lamiere), non sarebbe in condizioni gravi.

A riferire dell’accaduto, è il coordinamento provinciale Usb, che ha sottolineato inoltre quanto sia stato “determinante il soccorso fornito dai dipendenti di una ditta dell’appalto”. L’incidente è avvenuto, nello specifico, mentre era in corso l’attività di manutenzione presso il convogliatore scarti Bertolotti. Il lavoratore si trova in ospedale per ulteriori accertamenti.

