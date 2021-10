Tragedia a Trepuzzi, in Salento, dove una ragazza di 13 anni ha perso la vita nel giro di poche ore. E’ accaduto questa mattina. La ragazzina ha prima accusato un malore, poi è stata immediatamente trasportata in pronto soccorso, dove è poi deceduta. Si teme si tratti di un infarto, la ragazza infatti, conviveva dalla nascita con un problema al cuore.

Il decesso è avvenuto in poche ore lasciando così sgomenti genitori e una comunità intera. I medici stanno ora indagando sulle cause. Per questa ragione la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce, dove sarà eseguita l’autopsia. I funerali, inizialmente previsti per domani, saranno rinviati. Proclamato il lutto cittadino.

