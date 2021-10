È iniziata una settimana importante per il clima, quella della Pre-Cop di Milano in vista dell’evento mondiale di Glasgow per chiedere impegni più concreti a difesa dell’ambiente. “Non è più il tempo delle chiacchiere, ma dei fatti”, il commento dei volontari di Legambiente Bari.

Così questa mattina un gruppo di 50 volontari, tra cui anche tanti bambini, hanno deciso di scendere in strada per sensibilizzare molti cittadini fumatori a non buttare i mozziconi di sigaretta. L’intervento è stato ultimato in poche ore nella via più frequentata dello shopping, via Sparano, in cui sono state raccolti 1,2 kg di cicche pari a oltre 1100 mozziconi di sigarette. A cui si aggiungono 2 sacche di indifferenziato.

