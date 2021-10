Incidente stradale in via Tommaso Fiore, ad incrocio con corso della Carboneria, proprio alla fine del ponte Adriatico. Sul posto la polizia locale. Il Ponte Adriatico in direzione centro è completamente bloccato: decine di auto in coda e traffico in tilt. La polizia locale raccomanda di seguire un percorso alternativo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.