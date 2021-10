Nella tarda serata di ieri, al quartiere San Paolo, un equipaggio della Squadra Volante impegnato in servizio di controllo del territorio ha intimato l’alt ad una moto Kawasaki di grossa cilindrata, con a bordo due persone; al fine di evitare il controllo, il conducente non si è fermato all’alt ed ha cercato di allontanarsi a forte velocità. Immediatamente i poliziotti si sono posti all’inseguimento dei due fuggitivi che, dopo alcune manovre spericolate, hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti rovinosamente a terra. A seguito dell’impatto i due sono stati costretti ad abbandonare una borsa contenente un fucile a pompa ed un kalashnikov.

Rialzatisi, entrambi hanno cercato di guadagnare la fuga a piedi: uno è stato fermato e tratto in arresto, l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. L’arrestato, un barese 28enne un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, destinatario di avviso orale, è stato condotto presso il Carcere di Trani e dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di armi clandestine e ricettazione. Contestualmente, sul posto sono intervenuti altri equipaggi della Squadra Volante e dei Falchi della Squadra Mobile.

Sempre in nottata, l’intestatario del motociclo, un 40enne, che ne ha denunciato il furto presso gli uffici di polizia, è stato denunciato per favoreggiamento, insieme ad una seconda persona. In corso attività d’indagine per identificare ed assicurare alla giustizia la persona che si è data alla fuga; intensificati ulteriormente i controlli su strada e nei confronti di persone note alle forze di polizia.

