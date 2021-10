Bari-Monopoli è il big del campionato di Serie C, girone C. Allo Stadio San Nicola la capolista si giocherà l’attesissimo derby (ore 17:30) con un solo un punto in classifica di vantaggio sui cugini monopolitani. La partita sarà trasmessa in chiaro su AntennaSud.

Insieme allo squalificato Bianco, il mister biancorosso Mignani non avrà a disposizione gli indisponibili Di Gennaro (problema al ginocchio destro) e Lollo (ancora con un fastidio alla caviglia). In attacco si avvicina il ritorno da titolare per Antenucci, sembrano invece insostituibili

In poche ore sono stati esauriti i 650 biglietti del settore ospiti, e la società consiglia di acquistare il tagliando nel settore Tribuna Est Superiore “F”, adiacente al settore ospiti. Ancora assenti in curva nord gli ultras baresi, si prospetta superare abbondantemente quota 5mila spettatori.

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 25.PUCINO, 26.TERRANOVA, 31.RICCI

Centrocampisti: 4.MAITA, 14.D’ERRICO, 29.SCAVONE, 99.MALLAMO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA, 18.CITRO, 30.MARRAS, 88.PAPONI

