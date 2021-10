Sono 54 i comuni pugliesi dove oggi (fino alle 23) e domani, dalle 7 alle 15, si voterà per eleggere il nuovo sindaco. Di questi 13 hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, 41 con popolazione inferiore a 15mila. Tra le sfide più attese, in provincia di Bari ci sono Noicattaro, Triggiano e Adelfia, in provincia di Brindisi Fasano, Cerignola in provincia di Foggia, Gallipoli in provincia di Lecce. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo nei giorni di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre.

In tutta Italia sono venti i capoluoghi di provincia coinvolti nella tornata amministrativa 2021: tra questi sei città sono anche capoluogo di Regione (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste). In Campania votano quattro capoluoghi di provincia (Napoli, Benevento, Caserta e Salerno), due in Lombardia (Milano, Varese) e nel Lazio (Roma e Latina). Andranno alle urne 137 Comuni con più di 15mila abitanti (sui 1348 totali), di cui 1.157 di Regioni a statuto ordinario e 191 a statuto speciale. Si vota in due metropoli con più di un milione di abitanti (Roma 2,3 e Milano 1,2 circa) e in altre due che sfiorano il milione (Napoli 962 mila) e Torino (872). I piccoli Comuni fino a 3mila abitanti saranno solo 708. Questi alcuni aspetti dell’indagine dell’Anci sui dati del Viminale sulle elezioni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre: l’eventuale ballottaggio – domenica 17 e lunedì 18 ottobre – è previsto solo nei 137 centri con più di 15 mila abitanti.

Nel complesso sono chiamati alle urne 13.106.451 elettori, la maggior parte nel Lazio (poco più di 3 milioni) seguito da Lombardia (2.268.617) e Piemonte (1.189.788). La Lombardia è la Regione con il più alto numero di ‘rinnovi amministrativi’ con 237 Comuni; altre tre Regioni hanno più di 100 amministrazioni alle urne: Piemonte (153), Campania (141) e Sardegna (102).

Nella tabella seguente il dettaglio dei comuni pugliesi al voto.

Provincia Comuni al voto in Puglia – in grassetto i comuni maggiori di 15.000 ab. – fra parentesi la popolazione legale al censimento 2011 Città Metropolitana Bari Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Adelfia (17.101) Giuseppe Cosola 5 comuni Noicattaro (25.710) Raimondo Innamorato Ruvo di Puglia (25.662) Pasquale Roberto Chieco Sannicandro di Bari (9.713) Giuseppe Giannone Triggiano (27.007) Antonio Donatelli Prov. BT Comune (popolazione legale) Sindaco uscente 2 comuni Minervino Murge (9.333) Maria Laura Mancini Spinazzola (6.755) Michele Patruno Prov. BR Comune (popolazione legale) Sindaco uscente 4 comuni Cellino San Marco (6.799) Cisternino (11.745) Luca Convertini Fasano (39.482) Francesco Zaccaria San Pancrazio Salentino (10.289) Salvatore Ripa Prov. FG Comune (popolazione legale) Sindaco uscente 13 comuni Alberona (1.002) Leonardo De Matthaeis Ascoli Satriano (6.194) Vincenzo Sarcone Candela (2.693) Nicola Gatta Casalnuovo Monterotaro (1.663) Pasquale De Vita Celenza Valfortore (*) (1.724) Cerignola (**) (56.653) Lesina (*) (6.319) Panni (*) (858) San Marco in Lamis (14.218) Michele Merla San Nicandro Garganico (*) (15.927) Sant’Agata di Puglia (*) (2.096) Vieste (13.271) Giuseppe Nobiletti Zapponeta (3.326) Vincenzo D’Aloisio Prov. LE Comune (popolazione legale) Sindaco uscente 21 comuni Alessano (6.480) Francesca Torsello Alliste (6.657) Renato Rizzo Cannole (1.754) Leandro Rubichi Caprarica di Lecce (2.582) Paolo Greco Castrignano del Capo (5.334) Santo Papa Cavallino (11.913) Bruno Ciccarese Collepasso (6.352) Paolo Menozzi Diso (3.073) Antonella Carrozzo Gallipoli (20.398) Stefano Minerva Lizzanello (+) (11.549) Melissano (7.307) Alessandro Conte Nardò (31.688) Giuseppe Mellone Nociglia (2.456) Massimo Martella Patù (1.721) Gabriele Abaterusso Poggiardo (+) (6.119) Sanarica (1.503) Salvatore Sales Specchia (*) (4.807) Taurisano (12.643) Raffaele Nicola Stasi Taviano (12.492) Giuseppe Tanisi Trepuzzi (14.277) Giuseppe Maria Taurino Ugento (12.001) Massimo Lecci Prov. TA Comune (popolazione legale) Sindaco uscente 9 comuni Avetrana (7.024) Antonio Mino’ Fragagnano (5.353) Giuseppe Fischetti Ginosa (22.582) Vito Parisi Grottaglie (32.503) Ciro D’Alo’ Massafra (32.381) Fabrizio Quarto Monteparano (2.395) Giuseppe Grassi San Giorgio Ionico (15.676) Cosimo Fabbiano Statte (14.194) Francesco Andrioli Torricella (4.233) Michele Schifone (*) Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato (+) Comune sciolto al rinnovo per scadenza naturale (**) Comune il cui Consiglio si rinnova per la scadenza del periodo di scioglimento per l’applicazione della misura prevista dall’art.143 del D.Lgs. n.267/2000

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.