Via Saverio Altamura, via Giacomino Pugliese e via Andrea Miglionico. Sono tre strade del quartiere San Paolo di Bari che da oggi inizieranno lentamente a cambiare, grazie alle opere di tre artisti del progetto QMSanPaolo – Quartiere museale San Paolo avviatosi qualche giorno fa nei pressi di uno degli edifici selezionati insieme ad Arca Puglia.

In totale saranno 10, e la primo murale dello street artist AweR è stato ultimato: il soggetto è l’acqua “che non può intaccare e scavare le pietre, perché sono dure e resistenti, ma, cadendo goccia dopo goccia, riesce a scavarle con il passare del tempo”, la descrizione del consigliere municipale Umberto Carli. Da oggi entreranno in azione altri tre artisti.

I disegni e i colori sono stati scelti con i gruppi di residenti interessati. Di seguito i nomi degli artisti selezionati: Rizek, Giovanni Chiantera, Mattia Lorusso, Davide Casavola, Francesco Ferreri a.k.a. Chekos, Felice Limosani, Nicolò Loprieno a.k.a. Skolp, Caktus& Maria. Sono stati altresì selezionati 5 artisti italiani e internazionali: James Reka (Australia), Christian Guemy a.k.a C215 (Francia), Gionata Gesi a.k.a. Ozmo (Italia), Hogre (Italia).

