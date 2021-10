Il Bari vince il derby col Monopoli per 1-0 grazie all’invenzione di testa di Scavone (79′). Allo stadio San Nicola si registra il record stagionale di presenze con quasi 10mila spettatori e il settore dei tifosi ospiti monopolitani sold out. Curva nord ancora senza ultras.

La partita non ha rispettato le aspettative da scontro al vertice della serie C girone C. Poca qualità e occasioni al contagocce, e nella prima frazione di gioco solo Simeri crea due occasioni importanti al 9′ e al 27′ ma in entrambi i casi la palla finisce lontana dal palo.

Nella ripresa al 54′ ripartenza pericolosa da parte degli ospiti ma il tiro di Piccinni su cross di D’Agostino termina a lato. Poi il gol del’1-0 di Manuel Scavone che sfrutta un traversone dalla sinistra e correndo all’indietro a centro area di rigore inventa un prezioso pallonetto. Il vantaggio cambia la partita e fino ai 6 minuti di recupero i biancorossi chiudono ogni spazio in difesa. Bari a quota 17 punti, al primo posto. Monopoli secondo a 13.

Foto Ssc

