E’ partito stamattina il servizio di scuolabus per gli alunni della materna, elementare e media. Una partenza a singhiozzo che ha creato non pochi problemi. Segnalazioni di ritardi sono arrivati da Palese e San Girolamo dove i genitori hanno accompagnato personalmente i piccoli a scuola.

Non c’è pace quest’anno per il trasporto scuola. Ai problemi legati ai trasporti e ai doppi turni di ingresso per le scuole superiori dell’area metropolitana di Bari, si aggiunge la polemica sul trasporto scolastico comunale. Il Comune di Bari aveva dato disponibilità alla partenza del servizio sin dall’inizio della scuola, ma molte scuole non erano pronte. Quindi, nonostante le iscrizioni fossero state aperte il 20 agosto, e la scadenza fosse il 13 settembre, il servizio non è partito con l’inizio dell’anno scolastico. Anche perché la scadenza di presentazione della domanda è stata prorogata al 24 settembre, per permettere ad una maggiore fascia di utenza di accedervi.

