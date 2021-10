Tragedia a San Girolamo. Un uomo è caduto mentre era in sella sulla sua moto ed ha urtato la testa. Il colpo gli è stato fatale. Ad allertare i soccorsi un passante: è successo alle spalle del nuovo lungomare, vicino al campo da calcio. In corso accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire se la caduta è avvenuta come conseguenza di un impatto con un altro mezzo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.