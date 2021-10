Sopralluogo questa mattina del sindaco Antonio Decaro alla rotatoria di via Buozzi con via Glomerelli, appena realizzata e aperta qualche giorno fa, anche se i lavori sono ancora in corso. “L’intervento non è ancora completato – spiega Decaro – mancano le isole spartitraffico, l’allargamento dei marciapiedi e la pista ciclabile”.

Il progetto di riqualificazione complessivo riguarda anche l’esecuzione di una seconda rotatoria con angolo in viale Europa, l’innesto di alberi ai lati, una pista ciclabile bidirezionale sul lato degli alloggi popolari protetta, parcheggi in linea su entrambe le direzioni di marcia e attraversamenti pedonali in sicurezza.

Le due rotatorie svolgeranno una funzione di traffic calming con il conseguente rallentamento delle autovetture intorno ai 40 km/h. Infine, sarà garantita complessivamente una maggiore sicurezza dell’area attraverso l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e di nuova illuminazione a led. Nel corso dei lavori saranno anche potenziate le caditoie per la raccolta delle acque piovane in modo da evitare ristagni d’acqua in occasione di precipitazioni.

Decaro ha fatto anche il punto dei lavori stradali in corso. “Abbiamo finito via Giulio Petroni e viale Kennedy – spiega – stanno finendo i lavori su via Caldarola ma ci vuole tempo, poi via Gentile, stiamo lavorando su via De Ribera. Cominceranno i lavori per la pavimentazione stradale su via Glomerelli e completeremo la gara per il nuovo accordo quadro per altri lavori in altri quartieri. Ad esempio saranno rifatti via Bozzi, via Crispi, corso Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi”. L’importo previsto è di dieci milioni di euro divisi tra i cinque municipi”. Il Comune, in zona Glomerelli, sta avviando le pratiche anche per prendere in carico i giardini e l’impianto di illuminazione dell’area delle case popolari.

