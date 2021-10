Temperature altalenanti su Bari e provincia. La settimana dal 4 al 10 ottobre vedrà frequenti piogge fino al successivo week-end. Con eccezione di lunedì 4 e mercoledì 6 ottobre, in cui il cielo sarà soleggiato con momenti di coperto. I fenomeni temporaleschi porteranno a un generale abbassamento delle temperature, che si attestano in media tra i 16 e i 18 gradi. Non mancheranno però giornate particolarmente calde, come quella di martedì 5 ottobre, quando il termometro arriverà a toccare i 29 gradi.

