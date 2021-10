Negli ultimi giorni nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di delitti in materia di inquinamento ambientale e al contrasto del fenomeno connesso con l’illecita gestione dei rifiuti, i Carabinieri della Compagnia di Modugno, in collaborazione con i colleghi del Gruppo Forestale di Bari, hanno sottoposto a sequestro preventivo un’area di circa 2600 mq in contrada La Russa, denunciando un 44enne, volto noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, proprietario di un terreno agricolo sito lungo la strada che collega Bitritto a Sannicandro di Bari, in agro di Bitritto, lo utilizzava come una discarica, accatastando da diverso tempo, rifiuti non pericolosi consistiti in scarti di materiale edilizio, sanitari, lastre di ferro e parti di elettrodomestici, il tutto in assenza di autorizzazioni ambientali.

Al termine degli accertamenti è stato individuato il proprietario dell’agro in questione che è stato contestualmente deferito alla competente Autorità Giudiziaria a cui dovrà rispondere di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”.

