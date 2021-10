Diciotto ritratti di donne libere da pregiudizi, paure, stereotipi e ruoli predefiniti. Le energiche pennellate dell’artista Laura Scalera segnano le tappe di un viaggio che va dal continente americano alla penisola araba, passando per il Mediterraneo, durante il quale scoprire volti, storie, lotte e destini di donne da imparare e tenere a mente per costruire un futuro in cui tutte le donne siano libere di autodeterminarsi. “Libere” nelle rappresentazioni artistiche di Laura Scalera è, infatti, sia aggettivo che esortazione da diffondere e coltivare.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 16 ottobre la mostra “Libere – ritratti e rappresentazioni di donne capaci di libertà” nella sede dell’associazione Mixed lgbti in via Abbrescia 13, Bari, lunedì e venerdì dalle 17 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Le opere sono accompagnate dalla proiezione di immagini e scatti d’epoca riprodotte in successione reiterata con sottofondo musicale del musicista libanese Claude Chalhoub.

