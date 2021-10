WhatsApp, Instagram e Facebook in down. Da qualche minuto i servizi di messaggistica e i social sono bloccati, con disagi per milioni di persone. Il down poco prima delle 18. «Sorry, something went wrong», è la scritta apparsa su Facebook. Stessi disagi per Instagram con il feed che non si aggiorna e WhatsApp che al momento risulta bloccato: i messaggi non partono.

