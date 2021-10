A San Pasquale, in Largo Ciaia, gli agenti della volante di zona hanno sorpreso un cittadino bielorusso, classe ’92, pregiudicato, che aveva trafugato un borsone dall’interno di un’autovettura regolarmente parcheggiata nella zona adibita della ex-caserma Rossani; il 29enne, parcheggiatore abusivo improvvisato, si era impossessato di un borsone con effetti personali della proprietaria del veicolo. Gli oggetti sono stati restituiti e il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria competente per furto a bordo di auto e messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione della Questura per le incombenze specifiche.

