A Bari i sindacati di categoria hanno aperto una vertenza nei confronti dell’Amtab per il rinnovo del contratto di secondo livello. Dopo il rifiuto della municipalizzata del trasporto pubblico urbano è stato proclamato un sit in dalle ore 08.30 alle ore 12.30 in piazza Prefettura.

L’Amtab ha declinato la richiesta di modificare gli accordi economici dei lavoratori, verso accordi che prevedano aumenti salariali o maggiori costi per le casse della società. “I livelli salariali del contratto di secondo livello sono fermi per i più anziani al 2008 – scrivono i sindacati – e sono irrisori per le ultime assunzioni; per questo motivo, le scriventi giudicano inaccettabile che i salari di lavoratori così altamente specializzati siano tra i più bassi del mondo del lavoro”.

“Per fare un piccolo esempio, un neo assunto come autista di bus con contratto full time percepisce uno stipendio netto di circa 1150 euro al mese. Questo la dice lunga sulle giuste rivendicazioni dei lavoratori dell’Amtab”. Inoltre, altro tema al centro del dissenso, nonostante gli sforzi di tutto il comparto nel pieno della pandemia il premio di risultato relativo all’anno 2020 non è stato corrisposto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.